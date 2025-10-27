Ричмонд
Автобус протаранил легковушку на Серышева в Хабаровске

Авария произошла 27 октября.

Источник: Комсомольская правда

27 октября на улице Серышева в Хабаровске произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и легковушки. По предварительным данным, пострадавших нет. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Как рассказали в ГАИ, сегодня утром водитель маршрутного автобуса № 24 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Toyota Prius в районе дома № 98. От удара машины получили механические повреждения. Пассажиры не пострадали.

На месте работали сотрудники ГАИ, обстоятельства происшествия уточняются. Инспекторы напоминают автомобилистам о необходимости соблюдать дистанцию и скоростной режим.