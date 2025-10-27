Ричмонд
Движение перекрыто после ДТП с большегрузами в Нижнеудинском районе

После массового ДТП с грузовиками и легковыми автомобилями на трассе «Сибирь» в Нижнеудинском районе ограничено движение.

Источник: Соцсети

Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

«Дорожное происшествие зарегистрировано сегодня в районе 8 часов утра в районе поселка Камышет», — сказали в ГИБДД.

Также после ДТП произошло возгорание машин. На месте происшествия работают оперативные службы, включая сотрудников ГИБДД, МЧС и скорой медицинской помощи.

Точное количество пострадавших и степень повреждения автомобилей устанавливаются. Для организации объезда места ДТП привлекаются дорожные службы. Обстоятельства происхождения выясняются.