Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП с пассажирским автобусом в Новосибирской области

В Новосибирской области вынесли приговор в отношении 54-летнего водителя пассажирского автобуса. Как сообщили 27 октября в прокуратуре Новосибирской области, он был признан виновным в нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека.

Источник: Сиб.фм

Само происшествие случилось в августе 2024 года. Обвиняемый управлял пассажирским автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту «Сузун-Черепаново». Как было установлено в суде, водитель не проявил должного внимания, когда отъезжал от остановки «Крутишка». Он не смог вовремя остановить автобус, который вылетел в кювет.

В результате ДТП погиб один из пассажиров автобуса, его малолетней дочери и ещё двум пассажирам был причинён тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый признал свою вину. Черепановский районный суд приговорил его к трём годам колонии-поселения. А также лишил мужчину правка заниматься деятельностью, связанную с управлением транспортом на два с половиной года.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что суд арестовал подозреваемого в поджоге барака в Новосибирске.