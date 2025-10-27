Суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП с пассажирским автобусом в Новосибирской области

Само происшествие случилось в августе 2024 года. Обвиняемый управлял пассажирским автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту «Сузун-Черепаново». Как было установлено в суде, водитель не проявил должного внимания, когда отъезжал от остановки «Крутишка». Он не смог вовремя остановить автобус, который вылетел в кювет.
В результате ДТП погиб один из пассажиров автобуса, его малолетней дочери и ещё двум пассажирам был причинён тяжкий вред здоровью.
Обвиняемый признал свою вину. Черепановский районный суд приговорил его к трём годам колонии-поселения. А также лишил мужчину правка заниматься деятельностью, связанную с управлением транспортом на два с половиной года.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что суд арестовал подозреваемого в поджоге барака в Новосибирске.