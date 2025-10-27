Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На дорогах Иркутска за неделю погибли три человека, еще 25 пострадали

В 14 случаях водители сбили пешеходов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На дорогах Иркутска за неделю погибли три человека, еще 25 пострадали. Среди них есть двое детей. Как рассказали КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, всего зарегистрировали 25 ДТП.

— В 14 случаях водители сбили пешеходов, два раза наехали на препятствие. Шесть раз произошло столкновение автомобилей, — прокомментировали в пресс-службе полиции.

Два автомобилиста не справились с управлением и съехали с проезжей части. Всего за прошедшие семь дней было 247 дорожных инцидентов, в которых повреждено 459 транспортных средств.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что три большегруза столкнулись на трассе в Нижнеудинском районе.