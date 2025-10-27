На дорогах Иркутска за неделю погибли три человека, еще 25 пострадали. Среди них есть двое детей. Как рассказали КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, всего зарегистрировали 25 ДТП.
— В 14 случаях водители сбили пешеходов, два раза наехали на препятствие. Шесть раз произошло столкновение автомобилей, — прокомментировали в пресс-службе полиции.
Два автомобилиста не справились с управлением и съехали с проезжей части. Всего за прошедшие семь дней было 247 дорожных инцидентов, в которых повреждено 459 транспортных средств.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что три большегруза столкнулись на трассе в Нижнеудинском районе.