Новая надежда: последние новости о поисках семьи Усольцевых в тайге

Таинственное исчезновение семьи Усольцевых в суровой тайге Красноярского края продолжает оставаться одной из самых загадочных и обсуждаемых тем. Пока официальные поиски не дали результатов, информационное пространство наводнили непроверенные данные и откровенные спекуляции. В ситуации, когда каждая деталь может оказаться ключом к разгадке, особенно важны проверенные комментарии экспертов и участников операции.
Информационная война в чатах: волонтеры против фейков.
Накануне в тематических чатах и сообществах, посвященных поискам, появилась сенсационная информация. Пользователи сообщали о якобы найденных в квадрате поисков личных вещах пропавших — куртке и рюкзаке. Эти сообщения мгновенно разлетелись по сети, породив новые волны слухов.
Однако руководители и участники поискового процесса дали им однозначную оценку. Руководитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина прокомментировала aif.ru это сообщение предельно кратко: «Это все фейк».
С ней солидарен и профессиональный турист и альпинист Алексей Кулеш, принимавший непосредственное участие в поисковой операции. Он заявил aif.ru: «На сегодняшний день никаких предметов, принадлежащих кому-либо, найдено не было, никаких артефактов не обнаружено, никаких следов. вся информация в Сети о найденных артефактах является фейками и кликбейтами».
Эти резкие заявления подчеркивают, насколько деструктивными могут быть непроверенные слухи в подобных ситуациях. Они не только вводят в заблуждение общественность, но и могут мешать работе спасателей, отвлекая ресурсы на проверку ложной информации.
Хроники исчезновения: что известно наверняка?
Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина Усольцевы пропали в Партизанском районе Красноярского края. 28 сентября они отправились в однодневный поход к популярной у туристов скале Буратинка в районе Кутурчинского Белогорья. В этот день их видели в последний раз.
30 сентября сын Ирины усольцевой обратился в полицию. С 1 октября были развернуты масштабные поиски с участием волонтеров. Порядка 1500 человек участвовали в поисковых работах. Они обследовали все подходы к скальным массивам Буратинка и Мальвинка, в сторону которых собирались Усольцевы.
12 октября активные поиски были прекращены из-за «сложных погодных условий». Волонтеры отправились по домам. С этого момента в поисках участвуют только профессионалы. Так, 24 октября, спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в район по заявке полиции. Однако по результатам двух дней интенсивных работ никаких следов пропавших обнаружено не было. Единственной найденной вещью остается их автомобиль.
В настоящее время поисковые работы в Партизанском районе продолжают краевые спасатели совместно с сотрудниками МВД и Следственного комитета. Приоритетной версией следствия остается несчастный случай.
Правовой аспект: когда Усольцевых могут признать умершими?
Пока идут поиски, юристы уже рассматривают возможное развитие событий с точки зрения закона. Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с aif.ru пояснил, что в данной ситуации может быть применена особая правовая норма.
«Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, — в течение шести месяцев», — отметил эксперт.
Это означает, что при сохранении текущей ситуации Усольцевых могут признать умершими в судебном порядке уже весной 2026 года. Соловьев подчеркнул, что днем смерти в таком случае считается день вступления в силу решения суда, однако суд может признать днем смерти и дату предполагаемой гибели — 28 сентября 2024 года.
Неожиданная версия: а что, если они живы и не хотят, чтобы их нашли?
На фоне мрачных прогнозов и отсутствия следов появляется и альтернативная, почти детективная версия. Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев допускает, что Усольцевы могут быть живы и здоровы.
«Я думаю, что обстоятельства, при которых они могут быть живы и здоровы, если они ушли куда-то и не хотят ни с кем связываться. Просто люди воспользовались каким-то моментом и не хотят, чтобы их нашли. Вспомните историю старообрядцев, которые уходили в Сибирь, в тайгу. Но почему о них никто не знал? Потому что они прежде всего сами хотели, чтобы о них забыли. Вот я думаю, что вот это самая такая добрая версия», — объяснил он aif.ru.
При этом спасатель подвергает критике другие оптимистичные сценарии. «Версия о том, что они забрались в сторожку и не имеют возможности оттуда выйти и подать какой-то сигнал, выглядит мифической. Если бы они были в пещере, их бы нашли. Они бы подали о себе какой-то сигнал. Я думаю, что даже дым от костра указал бы на них», — добавил Киселев.
Таким образом, дело семьи Усольцевых заходит в тупик. С одной стороны — официальные поиски, не давшие результата, и разоблачительные заявления о фейках. С другой — юридические процедуры, которые могут быть запущены в ближайшие полгода, и невероятная, но имеющая право на существование версия о добровольном исчезновении. Остается надеяться, что секрет исчезновения семьи будет раскрыт, а не подбросит новые вопросы.