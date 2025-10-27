Ричмонд
Зоозащитницу задержали после того, как стая собак загрызла мальчика под Красноярском

Глава Красноярской региональной организации защиты животных задержан после гибели 10-летнего ребёнка в результате нападения стаи бездомных собак. Как сообщили следователи, организация заключила контракт с муниципальным учреждением на отлов бездомных животных 22 сентября 2025 года.

Источник: Life.ru

Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, в октябре зоозащитникам трижды поступали заявки о фактах нападения агрессивных собак на людей, однако они не приняли необходимых мер. Это бездействие, предварительно, и привело к трагедии.

Уточняется, что речь идёт об общественной организации «Мой пес», которую возглавляет Ирина Музыка. Ей предстоит дать показания, а следствие намерено ходатайствовать об избрании для неё меры пресечения.

Напомним, в деревне Кузнецово Красноярского края десятилетний мальчик не смог спастись от агрессивной стаи и погиб от полученных ран. Растерзав ребёнка, стая нашла новую жертву, но мужчина смог палкой отбиться от псов.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.