Силы ПВО отразили атаку 24 дронов на Тульскую область

В результате инцидента пострадавших и повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.
Ранее Life.ru сообщал, что дрон ВСУ врезался в многоквартирный дом в Ленинском районе Донецка вечером в воскресенье. В результате инцидента, загорелись четыре квартиры. Предварительно, погибли два человека.
