Силы ПВО отразили атаку 24 дронов на Тульскую область

Подразделения ПВО Министерства обороны России успешно отразили масштабную атаку дронов в небе над Тульской областью, уничтожив в течение прошедшей ночи 24 украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Источник: Life.ru

В результате инцидента пострадавших и повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.

Ранее Life.ru сообщал, что дрон ВСУ врезался в многоквартирный дом в Ленинском районе Донецка вечером в воскресенье. В результате инцидента, загорелись четыре квартиры. Предварительно, погибли два человека.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

