Авиакомпанию оштрафовали за длительную задержку рейса из Читы. В феврале 2025 года из-за технической неисправности воздушного судна авиаперевозчик задержал вылет рейса на более чем 11 часов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.