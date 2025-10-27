Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиакомпанию оштрафовали за длительную задержку рейса из Читы

Пассажиры не получили прохладительные напитки в положенное время.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Авиакомпанию оштрафовали за длительную задержку рейса из Читы. В феврале 2025 года из-за технической неисправности воздушного судна авиаперевозчик задержал вылет рейса на более чем 11 часов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— Сотрудники ведомства провели проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей после обращения пассажира, — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Также пассажиры не получили прохладительные напитки в положенное время.

В результате авиакомпанию оштрафовали на 30 тысяч рублей за оказание услуг, не соответствующих нормативным правовым актам, совершенное повторно.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что авиакомпания из областного центра выполнила первый рейс на Филиппины.