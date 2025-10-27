Авиакомпанию оштрафовали за длительную задержку рейса из Читы. В феврале 2025 года из-за технической неисправности воздушного судна авиаперевозчик задержал вылет рейса на более чем 11 часов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
— Сотрудники ведомства провели проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей после обращения пассажира, — уточнили в пресс-службе прокуратуры.
Также пассажиры не получили прохладительные напитки в положенное время.
В результате авиакомпанию оштрафовали на 30 тысяч рублей за оказание услуг, не соответствующих нормативным правовым актам, совершенное повторно.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что авиакомпания из областного центра выполнила первый рейс на Филиппины.