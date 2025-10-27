Ричмонд
В Башкирии продают конфискованные машины от 6,8 тысяч рублей

Государство выставило на торги конфискованные автомобили в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Росимущество анонсировало проведение аукциона, на котором планируется реализовать конфискованное имущество, перешедшее в собственность государства. Жителям Башкирии предлагают приобрести более 20 автомобилей.

Торги пройдут в электронном формате на площадке «РТС-Тендер» 21 ноября 2025 года. Уже сейчас можно подавать заявки, эта возможность сохранится до 20 ноября включительно.

Среди лотов, которые будут проданы, значатся автомобили разных марок и годов выпуска. В списке есть как относительно свежие модели, например, Lada Granta Sport 2017 года с начальной ценой 58 703 рубля, так и раритетные экземпляры, такие как ВАЗ 21063 1987 года, который можно приобрести всего за 6 864 рубля.

Организаторы особо подчеркивают, что все транспортные средства продаются в том состоянии, в котором находятся. Их техническое состояние не проверялось, у многих есть повреждения кузова, салона и следы загрязнений. Отдельные автомобили могут быть обременены залогом, а на некоторые действует запрет на регистрацию.

Чтобы принять участие в аукционе, нужно зарегистрироваться на сайте «РТС-Тендер», оформить заявку и внести задаток. Его размер составляет 10% от начальной стоимости выбранного лота.

