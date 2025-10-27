В Башкирии продают конфискованные машины от 6,8 тысяч рублей

Среди лотов, которые будут проданы, значатся автомобили разных марок и годов выпуска. В списке есть как относительно свежие модели, например, Lada Granta Sport 2017 года с начальной ценой 58 703 рубля, так и раритетные экземпляры, такие как ВАЗ 21063 1987 года, который можно приобрести всего за 6 864 рубля.