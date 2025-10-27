Ричмонд
JT: пожилой житель острова Хоккайдо хранил дома скелет отца из-за бедности

Останки мужчины были найдены в жилище сотрудниками социальной службы Японии.

Сотрудники социальной службы Японии нашли в доме пожилого жителя префектуры Хоккайдо скелет его отца, написало издание Japan Today (JT).

По информации журналистов, 91-летний Такэси Ичидзе не выходил на связь, и соцслужбы решили проверить жилище. Частично скелетированные останки мужчины находились в одном из помещений.

Сын покойного, 61-летний Масахико Ичидзе, в беседе с полицией объяснил, что не сообщал о смерти отца, поскольку не имел средств на похороны.

Напомним, в апреле 2025 года сообщалось, что житель Японии два года скрывал факт кончины своего отца, чтобы, как он заявил, избежать расходов на погребение. 86-летний Нобухико Сузуки умер ещё в январе 2023 года. Его сына заподозрили в мошенничестве, связанном с получением пенсии покойного.