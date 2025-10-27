Мужчина позвонил бабушке после укуса ядовитой змеи и скончался

Утром Май позвонил ей и спросил, любит ли она его. Женщина ответила, что любит, и тогда он рассказал, что его укусила змея. Он попросил позаботиться о его делах, если он не выживет. Вскоре его голос стал неразборчивым, и связь оборвалась.