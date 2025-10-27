Мужчина позвонил бабушке после укуса ядовитой змеи и скончался

В Таиланде 39-летнего мужчину по имени Май нашли мертвым после укуса кобры. Об этом пишет The Thaiger.
Спасатели прибыли в его дом в провинции Самутпракан, но помочь уже не смогли. Проверить мужчину попросила его сестра, встревоженная звонком бабушки.
Утром Май позвонил ей и спросил, любит ли она его. Женщина ответила, что любит, и тогда он рассказал, что его укусила змея. Он попросил позаботиться о его делах, если он не выживет. Вскоре его голос стал неразборчивым, и связь оборвалась.
Бабушка сразу позвонила сестре Мая, которая вызвала спасателей. Медики пытались провести реанимацию, но безуспешно. На запястье нашли следы укуса. Позже змееловы поймали кобру длиной около метра.
Полиция выясняет, как рептилия оказалась в квартире. После проверки ветеринарами кобру собираются выпустить подальше от жилых домов.
