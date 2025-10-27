В Иркутске задержали иностранца, который дал взятку полицейскому. Находясь в служебном кабинете отдела полиции, 37-летний мужчина передал оперуполномоченному 12 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по региону.
— Такое «вознаграждение» обвиняемый предоставил за то, чтобы его не привлекали к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Правоохранитель в свою очередь отказался от взятки. Иностранцу предъявлено обвинение и избрана мера пресечения по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу».
