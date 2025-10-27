Средний размер пенсий в Башкирии достиг почти 23 тысяч рублей

Ведомство также обращает внимание на разницу в доходах между теми, кто уже закончил работать, и теми, кто, будучи пенсионером, продолжает трудиться. Неработающие граждане получают в среднем 23 129 рублей, а у тех, кто работает, сумма несколько скромнее — 21 570 рублей.