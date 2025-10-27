Выяснилось, как на самом деле работала Тагирьяновская банда

Сегодняшняя история — про одну из самых опасных и законспирированных ОПГ 1990-х, которую назвали по имени её лидера, Эдуарда Тагирьянова. В этой банде не любили позировать с золотыми цепями и размахивать «понятиями». Они не выбивали деньги с ларьков и не играли в романтику улицы. Вместо этого — профессионально, почти бесшумно — убирали тех, кто мешал, и постепенно превратили похищения и расправы в рутинное ремесло.
Эдуард Тагирьянов появился на свет 20 июня 1965 года в посёлке Кропачёво Челябинской области, но вырос уже в Набережных Челнах: родители уехали туда за работой, а держать дом в порядке вскоре пришлось матери — отец сел за расправу над собутыльником.
Мальчик пошёл по кривой дорожке рано: осенью 1981 года на полгода угодил в колонию за участие в пьяной драке, а через десять дней после освобождения снова оказался в СИЗО — хулиганство. Второй приговор вышел заметно жёстче: 2,5 года за решёткой, передает «Лента.ру».
Парадокс в том, что именно в неволе он нашёл дело — швейное. Вышел, начал шить кожаные куртки, втянул друзей, и так родилась «Пчёлка» — кооператив, ставший трамплином для будущей ОПГ, которую сначала собирали под благовидным предлогом: защититься от рэкетиров.
Лидер из него вышел суровый. Наркотики — табу. Пропустил тренировки — жди неприятностей. В 1992 году ребята сменили ткань на алкоголь: в этой нише обороты были совсем другие. Уже через год Эдуард выкупил два водочных завода и стал одним из богатейших людей в Набережных Челнах — и одним из самых опасных.
Первую «показательную порку» в бизнесе он позже назовёт эксцессом. Летом 1995-го по его приказу похитили компаньона, решившего прибрать к рукам 50 миллионов рублей за товар. Тот выжил чудом и вернул всё до копейки.
Рустаму Закирову повезло меньше: он закупал у Эдуарда водку с условием не лезть на «его» территорию в Челнах, но нарушил слово и пошёл с демпингом. Тагирьянов велел правой руке, Олегу Дацко по кличке Дыца, «научить понимать». Тот перестарался: в январе 1997 года ударил Закирова металлическим прутом по голове — ранения оказались смертельными, и через время Рустам умер в больнице.
Максимум скрытности и никакой импровизации — так они работали всегда. В 2000 году в поле их зрения оказался журналист Игорь Домников. Он написал жёсткий материал о руководстве Липецкой области. Один из приятелей Эдуарда решил выслужиться перед чиновниками и попросил «проучить» автора. В столицу отправили подручного, тот представился информатором, поговорил с Домниковым, составил психологический портрет, после чего месяц следили за маршрутом и привычками. В мае 2000-го у подъезда дома на улице Перерва журналиста подкараулили и избили молотком; он попал в реанимацию и через два месяца умер.
С конкурентами было так же просто и жестоко. В 1997 году у людей Тагирьянова случился конфликт с лидером группировки ГЭС Гией Шеклашвили. Тот чувствовал себя сильнее: ради выкупа похитили одного из тагирьяновцев, деньги заплатили, казалось, партия выиграна.
Эдуард выждал. 5 сентября взорвали машину бригадира ГЭС, чеченского авторитета Бацаева. Спустя 2,5 месяца настала очередь самого Шеклашвили: у плотины Нижнекамской ГЭС его забили до смерти металлическими прутами и сбросили тело в воду. На этом пауза не поставилась: в конце сентября 2000 года киллеры, выполняя приказ, убрали оперативника угрозыска Вильдара Гимаева. Милиционер задержал Эдуарда прямо на похоронах отца и удерживал в отделении до завершения церемонии — и этого ему не простили.
К началу 2000-х ОПГ только крепла. В группу пошли молодые — учились бить холодно и без всплесков, кому-то главарь оплачивал вузы. В конце 2002-го они убрали участника ОПГ «Боксёры» по фамилии Трапезников — тот пытался «обложить» их автостоянку. Сценарий был фирменный: обещали деньги, усыпили бдительность, похитили, вывезли в Боровецкий лес, задушили на краю заранее вырытой ямы и тут же закопали.
С коммерсантами и топ-менеджментом поступали так же методично. В ноябре 2001 года под удар попал бизнесмен Олег Куликов — поставлял запчасти к вертолётам и когда-то входил в долю с Эдуардом. Сначала отдавал ему половину доходов, потом решил, что хватит. Его вывезли к посёлку Жаворонки-3 под Челнами, задушили и закопали. Для окружения разыграли сценку: срочная командировка в Воронеж, где он «пропал».
А в 2003-м случилось похищение, после которого ОПГ пошла ко дну. В конце мая исчез 44-летний директор «КамАЗ-Металлургии» Виктор Фабер и его возлюбленная, начальник департамента экономики того же предприятия Наталья Стародубцева. Мотив до сих пор спорный: по одной из версий, исполнения «заказа» потребовали влиятельные московские партнёры, которым Фабер мешал прибрать концерн к рукам.
Люди Тагирьянова, переодевшись в милиционеров, проследили за парой, укрывшейся в Боровецком лесу, схватили, вывезли на катере в подготовленное место. По дороге Фабера заставили позвонить на работу и сообщить, что они со Стародубцевой внезапно улетели в командировку в Казань.
Сразу после похищения напуганный директор перевёл похитителям миллион долларов на указанный счёт. Но сотрудники, получившие распоряжение, насторожились: разговаривая с начальником, выцепили странную фразу — и поняли, что нужно подключать ФСБ. Спецслужба заморозила транзакции в банке, через который ОПГ отмывала деньги, а дальше впервые в российской криминалистике вычислила круг подозреваемых по биллингу сотовых.
В начале июля 2003 года задержали членов группировки вместе с главарём. Все молчали. Первым заговорил бывший подручный Геннадий Безуглов по кличке Гоша, ушедший из ОПГ годом ранее. Его надломил случай: похитили не того человека и убрали как лишнего свидетеля. К сожалению, спасти Фабера и Стародубцеву не успели: их тела нашли в сентябре в Каме. Другому похищенному, бизнесмену Булату Баязитову, повезло больше: его увезли 7 июля, он провёл у бандитов два месяца, и именно Безуглов уговорил бывшего сообщника выдать место, где держат коммерсанта.
Суд поставил точку в августе 2009 года. Эдуард Тагирьянов и трое приближённых получили пожизненное за 24 убийства. Остальные — от условных 8 месяцев до 20 лет строгого режима. Сегодня 60-летний Тагирьянов отбывает «вечный» срок в одиночке ИК-6 «Торбеевский централ» в Мордовии, ведёт документальный учёт рабочего времени и результатов труда других осуждённых — работа как способ не «ржаветь».
В 2021 году он попытался оспорить приговор, ссылаясь на явку с повинной, от которой сам же отказался ещё в 2007-м, и утверждал, что она должна иметь юридическую силу. Суд не нашёл оснований: пересматривать дело лидера одной из самых жёстких банд 1990-х не стали.
Если в этих деталях искать закономерность, то это не «романтика девяностых», а инженерия насилия. Никаких бравых легенд, никаких показательных «стрелок» — вместо этого тишина, наблюдение, ожидание, аккуратная упаковка страха в рутину. Их сила была в дисциплине и холоде. И в том, что они не путали жестокость с бравадой: делали своё дело и исчезали. Теперь о них вспоминают в приговорах судов и в редких рассказах тех, кто пережил ту эпоху. И всякий раз становится ясно, почему эта банда так долго оставалась как будто «невидимой»: потому что не пыталась быть заметной.
Читайте также: Стало известно, кто стоял за жестокими убийствами 11 женщин в «коридоре Вудворд».