Выяснилось, как на самом деле работала Тагирьяновская банда

Если в этих деталях искать закономерность, то это не «романтика девяностых», а инженерия насилия. Никаких бравых легенд, никаких показательных «стрелок» — вместо этого тишина, наблюдение, ожидание, аккуратная упаковка страха в рутину. Их сила была в дисциплине и холоде. И в том, что они не путали жестокость с бравадой: делали своё дело и исчезали. Теперь о них вспоминают в приговорах судов и в редких рассказах тех, кто пережил ту эпоху. И всякий раз становится ясно, почему эта банда так долго оставалась как будто «невидимой»: потому что не пыталась быть заметной.