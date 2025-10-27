Суд в Москве подтвердил право родителей отказаться от совершенной детьми покупки

Кассационный суд подтвердил право родителей отказаться от покупки, которую ребенок сделал в Сети через их аккаунт. Об этом говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд рассмотрел дело жительницы Москвы, полуторагодовалая дочь которой нажала в личном кабинете приложения кнопку «к оформлению» всего товара, который был в корзине. Там находилось 102 предмета. Женщина попыталась отменить заказ, однако ей отказали в связи с тем, что товар уже передали на сборку и отправку. Позже продавец потребовал оплатить доставку и хранения товаров.
Москвичка попыталась оспорить данное решение через суд, но сначала безуспешно. Суды указали, что она обратилась в техподдержку вместо письма на электронную почту.
В результате на ее сторону встал суд кассационной инстанции, который отметил, что истец сразу же отказалась от товаров и написала претензию. Дело направлено на пересмотр, сказано в статье.
Мужчина в Липецке хотел купить в магазине напиток по акционной цене, но на кассе выяснилось, что его стоимость выше на 15 рублей. Он разозлился — сотрудники магазина предложили ему пробить товар по скидочной карте другого покупателя, однако тот оскорбился и подал в суд.