Суд в Москве подтвердил право родителей отказаться от совершенной детьми покупки

Суд рассмотрел дело жительницы Москвы, полуторагодовалая дочь которой нажала в личном кабинете приложения кнопку «к оформлению» всего товара, который был в корзине. Там находилось 102 предмета. Женщина попыталась отменить заказ, однако ей отказали в связи с тем, что товар уже передали на сборку и отправку. Позже продавец потребовал оплатить доставку и хранения товаров.