Собянин сообщил о сбитии 35 БПЛА за ночь на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны пресекли атаки 35 вражеских беспилотников, летевших на Москву. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В общей сложности с 21:00 силы противовоздушной обороны уничтожили 35 беспилотных летательных аппарата, передает официальный сайт мэра Москвы.
Всего за ночь 27 октября ПВО Министерства обороны уничтожили 193 украинских беспилотника: наибольшее количество дронов ликвидировали в регионах Брянска и Калуги.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после ударов по плотине Белгородского водохранилища около 10 частных огородов оказались подтоплены, жилье не пострадало.
Губернатор допустил новые удары по объекту и объявил об эвакуации горожан, живущих под угрозой затопления. Он отметил, что из-за разрушения плотины может подтопить жилье около тысячи человек.