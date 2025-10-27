Ричмонд
Собянин сообщил о сбитии 35 БПЛА за ночь на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны пресекли атаки 35 вражеских беспилотников, летевших на Москву. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В общей сложности с 21:00 силы противовоздушной обороны уничтожили 35 беспилотных летательных аппарата, передает официальный сайт мэра Москвы.

Всего за ночь 27 октября ПВО Министерства обороны уничтожили 193 украинских беспилотника: наибольшее количество дронов ликвидировали в регионах Брянска и Калуги.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после ударов по плотине Белгородского водохранилища около 10 частных огородов оказались подтоплены, жилье не пострадало.

Губернатор допустил новые удары по объекту и объявил об эвакуации горожан, живущих под угрозой затопления. Он отметил, что из-за разрушения плотины может подтопить жилье около тысячи человек.

