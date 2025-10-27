На трассе «Обход Тольятти» водитель автобуса сбил лося

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 62-летний водитель за рулем автобуса VSN-700 в пути следования не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия (ограниченную видимость), не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства и, при возникновении опасности, не принял возможных мер к снижению скорости и полной остановке, в результате чего наехал на лося, перебегавшего проезжую часть.