На трассе «Обход Тольятти» водитель автобуса сбил лося

В воскресенье, 26 октября, в 19:15 на 92 км автодороги «Обход Тольятти», произошло дорожно-транспортное происшествие с наездом на дикое животное. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Источник: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 62-летний водитель за рулем автобуса VSN-700 в пути следования не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия (ограниченную видимость), не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства и, при возникновении опасности, не принял возможных мер к снижению скорости и полной остановке, в результате чего наехал на лося, перебегавшего проезжую часть.

На месте ДТП сотрудниками полиции проведены регламентные действия по оформлению дорожно-транспортного происшествия, Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.