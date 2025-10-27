Ричмонд
Силы ПВО сбили за ночь 193 украинских беспилотника над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 193 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом в понедельник 27 октября, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 47 дронов сбили над территорией Брянской области, 42 — над Калужской областью, 40 — над территорией Московского региона, 34 из которых летели на Москву.

Также 32 дрона уничтожили над Тульской областью, 10 — над Калужской, семь — над Орловской.

По четыре БПЛА ликвидировали над Ростовской и Воронежской областями, по два — над Оренбургской и Тамбовской областями и по одному — над регионами Белгорода, Липецка и Самары.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 193 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — передает Telegram-канал МО РФ.

Днем ранее в период с 11:00 по 16:00 силы ПВО уничтожили 26 беспилотников ВСУ в небе над Белгородской, Брянской и Курской областями. Больше всего дронов было ликвидировано над Белгородской областью.

За предыдущую ночь был ликвидирован 121 беспилотник над регионами России. Больше всего вражеских летательных аппаратов было сбито над территорией Ростовской области.

