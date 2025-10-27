Ричмонд
В Челябинской области СК возбудил дело из-за подзатыльников от учительницы

Школу в селе Берлин, где учительница побила ребенка, проверяют следователи.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области возбудили уголовное дело после публикации видео, в котором учительница дает подзатыльники ученику.

Инцидент произошел в школе села Берлин. Педагог побила девятилетнего мальчика, требуя у него отвечать, как правильно ставится ударение.

Как уточнили в региональном СУ Следственного комитета, дело возбудили по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Оценить собираются не только поступок учительницы, но и работу руководителей школы.

— Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся первоначальные следственные и процессуальные действия, — сообщили в ведомстве.