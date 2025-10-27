В Екатеринбурге подростки избили пенсионера из-за замечания

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР. Историей заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он попросил предоставить доклад о ходе расследования дела и обстоятельствах произошедшего. Инцидент произошел на автобусной остановке на Ботанике.
Как пишет telegram-канал Ural Mash, мужчина попросил подростков не курить и не материться в общественном месте. В ответ на замечание молодые люди набросились на пенсионера и начали избивать. Мужчина попытался спастись в подъехавшем автобусе, но подростки продолжили пинать его и тогда, когда он заходил в салон. Прохожие заступиться за пожилого человека побоялись.
Видео произошедшего распространилось по соцсетям.