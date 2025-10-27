Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге подростки избили пенсионера из-за замечания

В Екатеринбурге группа подростков избила пенсионера.

Источник: РИА "Новости"

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР. Историей заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он попросил предоставить доклад о ходе расследования дела и обстоятельствах произошедшего. Инцидент произошел на автобусной остановке на Ботанике.

Как пишет telegram-канал Ural Mash, мужчина попросил подростков не курить и не материться в общественном месте. В ответ на замечание молодые люди набросились на пенсионера и начали избивать. Мужчина попытался спастись в подъехавшем автобусе, но подростки продолжили пинать его и тогда, когда он заходил в салон. Прохожие заступиться за пожилого человека побоялись.

Видео произошедшего распространилось по соцсетям.