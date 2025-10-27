Ричмонд
Стало известно, что в Брянской области дрон атаковал микроавтобус, есть погибший

В поселке Погар Погарского района Брянской области беспилотник ВСУ ударил по движущемуся микроавтобусу с пассажирами.

В поселке Погар Погарского района Брянской области беспилотник ВСУ ударил по движущемуся микроавтобусу с пассажирами. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его данным, водитель погиб на месте. Пятеро пассажиров получили ранения и были доставлены в больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь, однако подробности о состоянии пострадавших пока не раскрываются.

Посёлок Погар находится примерно в 20 километрах от границы с Черниговской областью Украины. Несколькими днями ранее дрон атаковал автомобиль в селе Новые Юрковичи Климовского района. Тогда погибла женщина, которая находилась за рулём.

Власти региона сообщили, что ситуация остаётся под контролем, а экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.

