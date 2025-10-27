Один человек погиб в аварии с большегрузами в Нижнеудинском районе. Также есть пострадавший. Утром 27 октября на федеральной трассе «Сибирь» недалеко от поселка Камышет произошло массовое ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС России, участниками аварии стали семь грузовиков и одна легковушка.
— Спасатели потушили огонь, который охватил четыре большегруза. В том числе среди них был автовоз с груженными машинами, — уточнили в пресс-службе ведомства.
На месте происшествия продолжают работать 19 специалистов с привлечением восьми единиц служебной техники. В связи с аварией, движение по участку ограничили в обоих направлениях. Водителям предложен объезд через поселок Камышет.
