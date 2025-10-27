Автомобили уничтожены огнем: в Приангарье из-за крупного ДТП перекрыли федеральную трассу

Крупное ДТП случилось на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Нижнеудинском районе Иркутской области. Как сообщает региональное управление Госавтоинспекции, на 1325 километре дороги столкнулись несколько большегрузов и легковушка. Движение по трассе полностью перекрыто, автомобили охвачены огнем.
По уточненным данным сотрудников Госавтоинспекции, в дорожном происшествии пострадали восемь автомобилей. Среди них семь грузовых машин и один легковой. Пять транспортных средств были полностью уничтожены в результате возникшего пожара.
«Погиб водитель автовоза», — сообщил начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Нижнеудинскому району Владимир Потопахин.
В настоящий момент на месте происшествия продолжают работу экстренные оперативные службы. Для всех видов транспорта организован объезд через близлежащий поселок Камышет.
