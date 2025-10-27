Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобили уничтожены огнем: в Приангарье из-за крупного ДТП перекрыли федеральную трассу

В Приангарье при столкновении большегрузов погиб водитель, сгорели пять машин.

Источник: Комсомольская правда

Крупное ДТП случилось на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Нижнеудинском районе Иркутской области. Как сообщает региональное управление Госавтоинспекции, на 1325 километре дороги столкнулись несколько большегрузов и легковушка. Движение по трассе полностью перекрыто, автомобили охвачены огнем.

По уточненным данным сотрудников Госавтоинспекции, в дорожном происшествии пострадали восемь автомобилей. Среди них семь грузовых машин и один легковой. Пять транспортных средств были полностью уничтожены в результате возникшего пожара.

«Погиб водитель автовоза», — сообщил начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Нижнеудинскому району Владимир Потопахин.

В настоящий момент на месте происшествия продолжают работу экстренные оперативные службы. Для всех видов транспорта организован объезд через близлежащий поселок Камышет.

Ранее в Крыму произошло жуткое ДТП с большегрузом. Водитель фуры, 58-летний мужчина, сдавал назад и наехал на легковой автомобиль. В результате столкновения погибли все пассажиры легковушки: 34-летняя женщина, 38-летний мужчина и их 8-летний сын.