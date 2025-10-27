Спецборт МЧС доставил пострадавших от взрыва в Копейске в Нижний Новгород

Двух пострадавших от взрыва в Копейске доставили в Нижний Новгород спецбортом МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе федерального ведомства.
Санитарную эвакуацию выполнил самолёт ИЛ-76. Пациенты получили тяжёлые травмы при взрыве на заводе в Копейске 22 октября 2025 года. Им нужна высококвалифицированная помощь врачей. В полёте их сопровождали специалисты Минздрава России.
В результате взрыва погибло 12 заводчан. Ещё 11 человек числятся без вести пропавшими. По факту ЧП возбудили уголовное дело. Списки погибших огласили 24 октября во время возложения цветов в память погибших. Семьям погибших при взрыве на заводе в Копейске выплатят десять миллионов рублей. Пострадавшие получат от миллиона до двух миллионов рублей.
По последним данным, после взрыва шесть человек были госпитализированы, пять из них в тяжелом состоянии. По двум пациентам — маме и дочери — решался вопрос о транспортировке в Москву.