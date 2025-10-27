Российские силы ПВО уничтожили за ночь 193 дрона ВСУ над регионами страны

Российские силы противовоздушной обороны за ночь 27 октября перехватили и уничтожили в небе над российскими регионами 193 дрона Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В частности, в Брянской области ликвидированы 47 вражеских беспилотников, в Калужской — 42, в Московской области сбили 40 дронов ВСУ, в том числе 34 БПЛА, летевших на Москву и еще 32 — над территорией Тульской области.
Кроме того, 10 беспилотников российские военные уничтожили в Курской области, семь — в Орловской, по четыре дрона ВСУ ликвидировали в Ростовской и Воронежской областях, по два — в Оренбургской и Тамбовской областях и еще по одному — в Белгородской, Липецкой и Самарской областях.
Ранее сообщалось, что бойцы «Армавира» уничтожили за месяц более 20 высотных дронов-разведчиков ВСУ.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что за ночь 26 октября российские силы ПВО уничтожили над регионами 82 украинских БПЛА. Больше всего дронов было уничтожено в Брянской области — 30 беспилотников.