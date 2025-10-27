Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал микроавтобус с гражданскими лицами. По его словам, инцидент произошел в поселке Погар Погарского района, в результате погиб водитель транспортного средства и пять человек получили ранения.
«Очередной варварский удар ВСУ нанесли с помощью дронов-камикадзе по движущемуся микроавтобусу с мирными жителям в поселке Погар Погарского района», — сообщил глава региона в Telegram.
По его информации, водитель микроавтобуса погиб на месте происшествия. Все пострадавшие пассажиры были оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь.
Российские войска постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.