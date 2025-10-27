Убивший 7 человек в казанской школе не стал обжаловать приговор в Верховном суде

Осужденный за массовое убийство в казанской гимназии Ильназ Галявиев не стал подавать кассационную жалобу в Верховный суд России. Об этом сообщают судебные материалы, на которые ссылается РИА «Новости».
В апреле 2023 года Верховный суд Татарстана приговорил Галявиева к пожизненному лишению свободы и штрафу в 200 тысяч рублей. Суд также частично удовлетворил иски потерпевших, присудив компенсации на сумму 22 миллиона рублей.
Адвокаты Галявиева пытались оспорить решение, однако в августе того же года Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил приговор без изменений. После этого у осужденного было шесть месяцев, чтобы обратиться в Верховный суд РФ, но этого не произошло. В ведомстве подтвердили, что ни от Галявиева, ни от его защитника жалоб не поступало, и срок на обжалование уже истек.
Отмечается, что теоретически срок можно восстановить, но только при наличии уважительных причин, например болезни.
Напомним, в мае 2021 года 19-летний Галявиев устроил стрельбу и взрыв в казанской гимназии № 175. В результате погибли девять человек — семеро детей и двое учителей, еще 24 человека получили ранения.
