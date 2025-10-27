Убивший 7 человек в казанской школе не стал обжаловать приговор в Верховном суде

Адвокаты Галявиева пытались оспорить решение, однако в августе того же года Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил приговор без изменений. После этого у осужденного было шесть месяцев, чтобы обратиться в Верховный суд РФ, но этого не произошло. В ведомстве подтвердили, что ни от Галявиева, ни от его защитника жалоб не поступало, и срок на обжалование уже истек.