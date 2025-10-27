В Пермском крае мужчина украл коляску у молодой мамы ради алкоголя

Мужчина украл коляску у молодой мамы ради покупки алкоголя в Пермском крае, сообщает краевая полиция.
Инцидент произошёл в Соликамске. В местный отдел полиции обратилась молодая местная жительница, которая рассказала, что у неё украли коляску, купленную для её маленького ребёнка. Сотрудники МВД приступили к расследованию и выяснили, что к преступлению причастен сосед девушки.
В день кражи 37-летний мужчина выпивал, а когда алкоголь закончился, начал поиск чужих вещей, чтобы продать их. Тогда на глаза прикамцу попала коляска, стоящая в подъезде.
«Он решил сдать в комиссионный магазин коляску, которую раннее видел на лестничной площадке. Решив для себя, что выкупит имущество, когда появится возможность, он вызвал такси и уехал с похищенной коляской в комиссионный магазин», — рассказывает ГУ МВД по Пермскому краю.
Часть денег пошли на такси, а ещё часть на алкоголь. Спустя несколько дней мужчина вернулся в магазин, а позже его задержали сотрудники МВД. Сам прикамец пояснил, что надеялся, что соседи не обратятся в полицию. В отношении него было возбуждено и расследовалось уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Собранные материалы передали на рассмотрение в суд.