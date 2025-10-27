Покупательница квартиры Долиной обжаловала в кассации ее передачу артистке

В сентябре этого года Мосгорсуд вернул квартиру Ларисе Долиной. По решению инстанции сделку, которую мошенники заключили с матерью-одиночкой Полиной Лурье, признали недействительной. В конце сентября уголовное дело в отношении аферистов направили в суд. Как мошенникам удалось лишить артистку ее квартиры — в материале «Вечерней Москвы».