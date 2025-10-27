Устроивший стрельбу в гимназии Галявиев не стал обжаловать пожизненный приговор

Согласно судебным документам, у Галявиева был шестимесячный срок для подачи кассационной жалобы. Несмотря на это, кассационная жалоба так и не была подана. В Верховном суде РФ подтвердили, что не получали жалоб от Галявиева или его адвоката. В результате установленный законом срок для обжалования истек.