Устроивший стрельбу в гимназии Галявиев не стал обжаловать пожизненный приговор

Пожизненно осужденный за убийство девяти человек в казанской гимназии Ильназ Галявиев не стал обжаловать приговор в Верховном суде. Такая информация содержится в судебных материалах, пишет РИА Новости.
Верховный суд Татарстана в апреле 2023 года назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного заключения в колонии особого режима. Также с него взыскали штраф размером 200 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил исковые требования потерпевших о компенсации морального вреда, назначив выплаты на сумму 22 миллиона рублей.
Защита осужденного обжаловала этот приговор. Однако в августе того же года Четвертый апелляционный суд, расположенный в Нижнем Новгороде, оставил пожизненный срок без изменений и отклонил апелляционную жалобу.
Согласно судебным документам, у Галявиева был шестимесячный срок для подачи кассационной жалобы. Несмотря на это, кассационная жалоба так и не была подана. В Верховном суде РФ подтвердили, что не получали жалоб от Галявиева или его адвоката. В результате установленный законом срок для обжалования истек.
