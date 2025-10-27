Появились подробности после ДТП на трассе «Сибирь» в Приангарье

«По уточненной информации сотрудников Госавтоинспекции, работающих на месте ДТП в Нижнеудинском районе, выяснено, что всего в ДТП пострадали 8 автомобилей, из них 7 грузовых и 1 легковая машина. 5 транспортных средств уничтожено в результате возгорания. Погиб водитель автовоза», — говорится в сообщении.