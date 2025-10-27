Появились подробности после ДТП на трассе «Сибирь» в Приангарье

ИРКУТСК, 27 окт — РИА Новости. Семь большегрузов и легковой автомобиль повреждены в результате столкновения на трассе «Сибирь» в Приангарье, пять из них полностью уничтожены огнем, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Дорожное происшествие произошло в понедельник утром на 1325-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в районе поселка Камышет Нижнеудинского района.
«По уточненной информации сотрудников Госавтоинспекции, работающих на месте ДТП в Нижнеудинском районе, выяснено, что всего в ДТП пострадали 8 автомобилей, из них 7 грузовых и 1 легковая машина. 5 транспортных средств уничтожено в результате возгорания. Погиб водитель автовоза», — говорится в сообщении.
На месте работают экстренные службы. Организован объезд всех видов транспорта через поселок Камышет.