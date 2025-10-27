В Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали 23 человека

В Белгородской области более 20 человек пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Украинские военные на протяжении нескольких часов атаковали административный центр региона, а также Белгородский район, Шебекинский и Грайворонский округа.
«Ранено 23 мирных жителя, среди которых, что особенно тяжело, трое детей. Два мальчика из Масловой Пристани находятся в тяжелом состоянии. Им уже проведены операции», — говорится в заявлении.
По словам Гладкова, спасти еще одного человека не удалось. Он погиб от ранений, полученных во время атаки ВСУ на Ракитянский район.
Ранее сообщалось, что плотина Белгородского водохранилища была повреждена в результате удара ВСУ.