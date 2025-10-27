В ДТП с семью грузовиками в Приангарье сгорели четыре машины

В Нижнеудинском районе Иркутской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием семи грузовых и одного легкового автомобиля. По данным МЧС России, в результате столкновения на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» один человек погиб, еще один получил травмы.
Спасательные подразделения ликвидировали возгорание четырех грузовиков, включая автовоз с транспортными средствами. На месте происшествия работают 19 специалистов и 8 единиц техники.
Движение по автодороге частично ограничено, для легкового и пассажирского транспорта организован объезд. Ранее местная администрация сообщала о трех пострадавших, двое из которых были госпитализированы.
