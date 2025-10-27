Ричмонд
В ДТП с семью грузовиками в Приангарье сгорели четыре машины

В Нижнеудинском районе Иркутской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием семи грузовых и одного легкового автомобиля.

В Нижнеудинском районе Иркутской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием семи грузовых и одного легкового автомобиля. По данным МЧС России, в результате столкновения на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» один человек погиб, еще один получил травмы.

Спасательные подразделения ликвидировали возгорание четырех грузовиков, включая автовоз с транспортными средствами. На месте происшествия работают 19 специалистов и 8 единиц техники.

Движение по автодороге частично ограничено, для легкового и пассажирского транспорта организован объезд. Ранее местная администрация сообщала о трех пострадавших, двое из которых были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что зоозащитника задержали по делу о гибели ребенка от стаи бродячих собак.

