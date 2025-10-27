Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять авто сгорело, один человек погиб в результате массового ДТП под Иркутском

Массовое ДТП с большегрузами произошло в Иркутской области. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.

Массовое ДТП с большегрузами произошло в Иркутской области. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.

На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Нижнеудинском районе Иркутской области произошла авария с участием нескольких грузовиков и легкового автомобиля. На 1325-м километре движение полностью перекрыто, машины были охвачены огнем.

По данным ГАИ, в аварии повреждены восемь транспортных средств — семь фур и одна легковушка, пять из них сгорели. Помимо этого, погиб водитель одного из автомобилей. На месте работают экстренные службы, организован объезд через поселок Камышет, передает Telegram-канал Госавтоинспекции Иркутской области.

Недавно две массовые аварии произошли в Щербинке. В результате столкновения 15 машин пострадали два человека. До этого в Уфе врезались 12 автомобилей. Авария произошла на пересечении Уфимского шоссе и улицы Новоженова. В результате ДТП были погибшие и пострадавшие.