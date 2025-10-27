Пять авто сгорело, один человек погиб в результате массового ДТП под Иркутском

По данным ГАИ, в аварии повреждены восемь транспортных средств — семь фур и одна легковушка, пять из них сгорели. Помимо этого, погиб водитель одного из автомобилей. На месте работают экстренные службы, организован объезд через поселок Камышет, передает Telegram-канал Госавтоинспекции Иркутской области.