Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зятя депутата Госдумы похитили в Петербурге и вымогали у него ₽10 млн

В Санкт-Петербурге задержали участников преступной группы, которые похитили зятя депутата Госдумы и требовали у него 10 миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге задержали участников преступной группы, которые похитили зятя депутата Госдумы и требовали у него 10 миллионов рублей. Как выяснилось, той же суммой злоумышленники планировали завладеть, напав на футболиста «Зенита» Андрея Мостового.

По данным следствия, исполнители действовали по указанию неизвестного заказчика, с которым связывались через Telegram. Половину выкупа похитителям обещали оставить себе, передает «Фонтанка».

Жертв преступники поджидали у супермаркета популярной сети на Вязовой улице. 23 октября они попытались затащить в машину футболиста «Зенита» Андрея Мостового, но тот сумел вырваться и позже обратился в полицию.

Оперативники задержали похитителей, когда они катали по городу вторую жертву — Сергея Селегеня, зятя депутата ГД ФС РФ Макарова. Мужчину заставляли звонить родственникам и требовать деньги, однако родные сразу сообщили в правоохранительные органы.

Сегодня Петроградский суд должен выбрать меру пресечения для задержанных.

Читайте также: Выяснилось, как на самом деле работала Тагирьяновская банда.