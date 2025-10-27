Зятя депутата Госдумы похитили в Петербурге и вымогали у него ₽10 млн

В Санкт-Петербурге задержали участников преступной группы, которые похитили зятя депутата Госдумы и требовали у него 10 миллионов рублей. Как выяснилось, той же суммой злоумышленники планировали завладеть, напав на футболиста «Зенита» Андрея Мостового.