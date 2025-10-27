На Камчатке в ДТП с автокраном погибли медики

27 октября внедорожник столкнулся с автокраном на улице Пограничная, в результате чего погибли два человека. По данным следствия, 60-летний водитель автокрана КАТО не уступил дорогу автомобилю с медицинскими работниками, который двигался по главной дороге. В результате столкновения внедорожник отлетел на обочину и врезался в столб.