На Камчатке в ДТП с автокраном погибли медики

Прокуратура Камчатского края в своем Telegram-канале сообщила о смертельном ДТП, произошедшем в Петропавловске-Камчатском.
27 октября внедорожник столкнулся с автокраном на улице Пограничная, в результате чего погибли два человека. По данным следствия, 60-летний водитель автокрана КАТО не уступил дорогу автомобилю с медицинскими работниками, который двигался по главной дороге. В результате столкновения внедорожник отлетел на обочину и врезался в столб.
В результате аварии погибли врач-педиатр и водитель детской поликлиники № 1. Один человек с травмами был госпитализирован. Водитель автокрана не пострадал.
