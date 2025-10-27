Устроивший стрельбу в школе Казани Галявиев отказался обжаловать приговор

Приговоренный к пожизненному заключению за шутинг в казанской школе отказался подавать жалобу на приговор нижестоящего суда в Верховный суд России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы инстанции.
Уточняется, что осужденный в течение шести месяцев после получения копии апелляционного определения мог обратиться с кассационной жалобой. Ему разъяснили порядок подачи обращения в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда и право ходатайствовать о личном участии в заседании.
Как сообщили агентству в Верховном суде, кассационная жалоба от осужденного не поступала, и установленный срок уже истек. Там уточнили, что он может быть восстановлен при наличии уважительной причины, например болезни.
Ильназ Галявиев 11 мая 2021 года пришел в казанскую гимназию № 175 и открыл огонь из ружья. В результате погибли семеро учеников и две учительницы. На заседании суда 15 ноября 2022 года подсудимый признал свою вину. 13 апреля 2023 года Верховный суд Татарстана приговорил Галявиева к пожизненному лишению свободы. Таким образом завершилась история, длившаяся почти два года. Что известно об этом деле — в материале «Вечерней Москвы».