В Ленобласти нашли сосуд с младенцем в формалине

Как выяснилось, участок, где нашли сосуд, ранее сдавался медикам. При этом, судя по всему, колба пролежала в земле не меньше десяти лет. Сейчас находка отправлена на экспертизу в морг, где специалисты должны подтвердить происхождение останков.