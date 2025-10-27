Полиция Екатеринбурга задержала закладчика с 59 свертками с мефедроном

Задержание произошло на улице Викулова во время патрулирования территории полицией — молодой человек привлек внимание сотрудников своим поведением: увидев машину, он заволновался и на прямой вопрос честно ответил, что занимается распространением «закладок» и имеет при себе много свертков с наркотиком. Полицейские установили, что задержанный работает слесарем-сборщиком радиоэлектронной аппаратуры в частной компании, он имеет судимость за кражу. В квартире у него обнаружили электронные весы, около 200 пустых пакетиков зип-лок и разноцветную изоленту.