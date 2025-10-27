Ричмонд
Сосуд с младенцем в формалине нашли в Ленобласти

Стеклянную колбу с останками младенца обнаружили в одном из СНТ Кировского района Ленинградской области. Об этом в понедельник, 27 октября, пишут региональные СМИ.

Сообщается, что мумифицированный плод оказался музейным образцом, помещенным в колбу с формалином. По данным источника, ранее участки СНТ сдавались медицинским работникам, и предполагается, что колба пролежала в земле около десяти лет.

Обнаруженные останки направлены в морг для проведения вскрытия, передает 78.ru.

До этого тело младенца обнаружили в квартире дома в Санкт-Петербурге. Жилище было завалено мусором. Родители новорожденного объяснили это проведением ремонта в квартире. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

Ранее в Уфе мужчина выбросил свою трехлетнюю дочь из окна. Девочку доставили в больницу и провели операцию. Что могло подтолкнуть уфимца к такому поступку и сколько лет колонии ему могут дать — в материале «Вечерней Москвы».