Сосуд с младенцем в формалине нашли в Ленобласти

Ранее в Уфе мужчина выбросил свою трехлетнюю дочь из окна. Девочку доставили в больницу и провели операцию. Что могло подтолкнуть уфимца к такому поступку и сколько лет колонии ему могут дать — в материале «Вечерней Москвы».