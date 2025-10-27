Ещё один кот стал жертвой серийных живодёров в Домодедово

По словам волонтёров, трагедия в точности повторяет прошлый случай с бездомным котом Лучано, которого подростки подожгли несколько дней назад. Травмы того рыжего кота оказались смертельными, он умер в ветклинике от ожогов.
«Третья серия фильма ужасов. Снова ожоги. На этот раз сожжены все три лапки, часть мордочки и ухо. Какой там степени некроз — неизвестно, анализов у котика нет, всё это время он мучается дома у неравнодушного человека, который ничем не может ему помочь. Только вот написать нам», — рассказали волонтёры фонда.
Специалисты госветстанции подчеркнули, что состояние Попугайчика крайне тяжёлое, а поскольку ожоги давние и конечности кота пострадали сильно — выбор стоит между ампутацией и усыплением. Волонтёры уже собрали средства на частную клинику, где коту проведут хирургическую операцию.
Ранее Life.ru писал, что в Москве няня жестоко изувечила двухлетнего ребёнка и домашнего кота. Женщина ошпарила малыша кипятком, а когда кот попытался защитить ребёнка, ударила и его, повредив хвост и клык.
