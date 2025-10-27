Три поезда в Свердловской области задержались из-за схода электровоза с рельсов

Вечером 26 октября в Свердловской области на станции Кушва сошел с рельсов электровоз грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.
— Пострадавших нет. Движение по станции приостановлено. Для ликвидации схода поднят восстановительный поезд, — отметили в пресс-службе.
Из-за инцидента задержались три поезда. На один час задержан электропоезд № 6857 Нижний Тагил — Нижняя Тура. Поезд прибыл позже на два часа. Также задержались поезда № 351 Екатеринбург — Приобье и № 86 Серов — Москва. Поезда прибыли позже примерно на полчаса.
Напомним, что в августе 2025 года на Уралмаше сошел с рельсов трамвай № 8. Это произошло из-за технологического сбоя при укладке асфальта. На этом участке движение было парализовано более пяти часов.