Футболиста «Зенита» Мостового пытались похитить в Петербурге прямо на улице

В Санкт-Петербурге попытались похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового и увезли бизнесмена Сергея Селегеня. Об этом в понедельник, 27 октября, пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что группа неизвестных напала на Андрея Мостового, пытаясь силой затащить его в автомобиль. Спортсмену удалось отбиться при помощи очевидца, вмешавшегося в происходящее.

Спустя два дня на том же месте похитители напали на бизнесмена Сергея Селегеня. На этот раз злоумышленники смогли насильно посадить жертву в машину.

Затем они стали вымогать деньги, угрожая убийством, и забрали его телефон. Похитители потребовали 10 миллионов рублей за жизнь и безопасность мужчины. Он смог передать лишь 2,5 миллиона, пообещав передать оставшуюся сумму через супругу, уточняется в публикации.

Впоследствии официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале о задержании лиц, подозреваемых в похищении предпринимателя и в попытке похищения футболиста.

Ранее неизвестные подкараулили 13-летнюю девочку у школы в селе Княжево Тюменской области. Злоумышленники схватили несовершеннолетнюю и силком усадили ее в автомобиль, а затем скрылись. Кто и зачем похитил школьницу — в материале «Вечерней Москвы».

