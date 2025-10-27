Авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали за 11-часовую задержку рейса

Авиакомпанию «Сибирь» (S7 Airlines) оштрафовали на 30 тысяч рублей по постановлению Читинского транспортного прокурора за задержку рейса более чем на 11 часов. Об этом сообщили в телеграм-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.