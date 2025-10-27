Ричмонд
На заправке в Наманганской области произошел взрыв: один человек погиб

Vaib.uz (Узбекистан. 27 октября). В социальных сетях накануне появились видео с одной из автозаправочных станций в Чустском районе Наманганской области. Пользователи делились информацией о взрыве и сообщали, что в результате инцидента погиб один человек.

Как сообщили в МЧС, 25 октября в 18:47 на пульт системы «112» поступило сообщение о происшествии на автозаправке, расположенной в махалле «Бирлик» Чустского района. Примечательно, что эта автозаправочная станция на тот момент не работала.

К месту инцидента были оперативно направлены три пожарно-спасательных подразделения. К счастью, возгорания не произошло. По данным ведомства, взрыв случился во время перемещения 10-тонной ёмкости для хранения топлива — причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности.

В результате вспышки погиб рабочий, выполнявший сварочные работы. В настоящий момент компетентные органы устанавливают все обстоятельства происшествия, а также уточняют размер причинённого ущерба.