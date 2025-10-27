В Челябинске суд рассмотрит запрет объединения «Махонинские» как экстремистского

Объединение «Махонинские» возникло в Челябинске еще в 1990-х годах. По данным Генпрокуратуры, оно было создано братьями Андреем и Александром Махониными, которые использовали собственный криминальный опыт и связи. Андрей Махонин в разные годы был осужден за хулиганство, незаконную торговлю и самоуправство, а его брат Александр — за покушение на убийство. Они создали вокруг себя круг родственников и знакомых, которые, по данным надзора, участвовали в управлении активами. Среди них — Михаил Игнатов, сын бывшего начальника управления по борьбе с организованной преступностью при УВД Челябинской области. По данным прокуратуры, он контролировал часть активов объединения.