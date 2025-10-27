МЧС показало видео доставки пострадавших от взрыва в Копейске

На кадрах видно, как перебинтованных людей выносят на носилках из самолёта, перекладывают на тележки-каталки и закатывают в машины реанимобили скорой помощи.
«Борт МЧС России оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. В полете пациентов сопровождали специалисты Минздрава России», — прокомментировали в ГУ МЧС России.
Напомним, ЧП на предприятии Копейска произошёл 22 октября 2025 года.
В результате взрыва погибло 12 заводчан. Ещё 11 человек числятся без вести пропавшими. По последним данным, шесть человек были госпитализированы, пять из них в тяжелом состоянии. По двум пациентам — маме и дочери — решался вопрос о транспортировке в Москву.