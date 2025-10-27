В Челябинске супруги-пенсионеры пострадали во время пожара в многоэтажке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Все произошло рано утром 27 октября в Центральном районе.
«Сотрудники МЧС работали на ликвидации пожара в квартире на втором этаже дома по улице Энтузиастов: горели вещи на кухне на площади 6 квадратных метров», — рассказали в пресс-центре ведомства.
Пострадали пожилые мужчина и женщина, они доставлены на осмотр в медицинское учреждение. Самостоятельно эвакуировались 10 человек.
Причину возгорания предстоит установить специалистам отделения дознания.