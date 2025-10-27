Ричмонд
В Челябинске супруги-пенсионеры пострадали во время пожара в многоэтажке

Источник: AP 2024

В Челябинске супруги-пенсионеры пострадали во время пожара в многоэтажке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло рано утром 27 октября в Центральном районе.

«Сотрудники МЧС работали на ликвидации пожара в квартире на втором этаже дома по улице Энтузиастов: горели вещи на кухне на площади 6 квадратных метров», — рассказали в пресс-центре ведомства.

Пострадали пожилые мужчина и женщина, они доставлены на осмотр в медицинское учреждение. Самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Причину возгорания предстоит установить специалистам отделения дознания.