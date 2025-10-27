СКР показал задержание похитителей футболиста Мостового и зятя депутата Госдумы

Спустя два дня — предпринимателя Сергея Селегеня, зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Спортсмен, по некоторым данным, смог сбежать и вызвать полицию. Однако вторую жертву злоумышленники заставили перевести им деньги. Правоохранители пока официально не подтвердили личности потерпевших. Однако официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что это «предприниматель» и «известный футболист».