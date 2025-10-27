Таинственный зеленый объект пронесся над Москвой

До этого жители Окинского и Баргузинского районов Бурятии заметили в вечернем небе ярко светящийся объект, слегка прикрытый облаками в темном небе. Позднее от него отделилось светящееся кольцо, которое впоследствии самостоятельно продолжило двигаться до тех пор, пока полностью не растворилось в небе.