Таинственный зеленый объект пронесся над Москвой

Жители столицы заметили таинственный зеленый объект, который пронесся ночью 27 октября в небе над городом. Об этом сообщил телеканал 360.
— Светящийся шар, пролетев над городом, будто рассыпался на части и исчез, — отмечается в публикации.
При этом Mash со ссылкой на экспертов сообщает, что зеленое свечение в небе не связано с метеоритом. Вероятнее всего, это сгоревший в атмосфере космический мусор или фрагмент спутника.
По словам специалистов, зеленый цвет указывает на наличие никеля, а белый — магния, которые широко используются в космической технике. Скорость объекта была слишком низкой для метеорита, что делает версию с космическим мусором наиболее правдоподобной, передает Telegram-канал.
До этого жители Окинского и Баргузинского районов Бурятии заметили в вечернем небе ярко светящийся объект, слегка прикрытый облаками в темном небе. Позднее от него отделилось светящееся кольцо, которое впоследствии самостоятельно продолжило двигаться до тех пор, пока полностью не растворилось в небе.
В конце февраля произошла еще одна странная ситуация: пилоты летевшего из Санкт-Петербурга в Челябинск пассажирского самолета авиакомпании «Россия» увидели в небе неопознанный объект — неподвижный серый шар.